В Куп'янській громаді оголосили про обов'язкову евакуацію окремих груп населення

В Куп'янській територіальній громаді оголосили про обов'язкову евакуацію дітей й маломобільних категорій населення.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Куп'янської міської військової адміністрації.
"Таке рішення (щодо евакуації, - ред.) було прийнято 27 лютого 2023 року засіданням комісії з питань евакуації Куп’янської міської територіальної громади Куп’янського району Харківської області, зважаючи на нестабільну безпекову ситуацію зумовлену постійними обстрілами території громади російськими окупаційними військами", - пише пресслужба.
Зазначається, що евакуація проводитиметься до визначених планом пунктів з:
Водночас для решти населення Куп’янської міської територіальної громади евакуація залишається добровільною.
Станом на сьогодні на території громади зареєстровані:
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за різними оцінками, з початку повномасштабного вторгнення Росії, близько 18% українського населення переїхало до Польщі, Чехії, Німеччини та інших країн.
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