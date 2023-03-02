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В Куп'янській громаді оголосили про обов'язкову евакуацію окремих груп населення

Фото: в Куп'янській громаді оголосили про обов'язкову евакуацію окремих груп населення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Куп'янській територіальній громаді оголосили про обов'язкову евакуацію дітей й маломобільних категорій населення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Куп'янської міської військової адміністрації.

"Таке рішення (щодо евакуації, - ред.) було прийнято 27 лютого 2023 року засіданням комісії з питань евакуації Куп’янської міської територіальної громади Куп’янського району Харківської області, зважаючи на нестабільну безпекову ситуацію зумовлену постійними обстрілами території громади російськими окупаційними військами", - пише пресслужба.

Зазначається, що евакуація проводитиметься до визначених планом пунктів з:

  • подальшим розселенням;
  • наданням статусу переселенців;
  • оформленням соціальних виплат;
  • наданням гуманітарної допомоги.

Водночас для решти населення Куп’янської міської територіальної громади евакуація залишається добровільною.

Станом на сьогодні на території громади зареєстровані:

  • 812 дітей;
  • 724 людини з інвалідністю, 140 з яких маломобільні.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за різними оцінками, з початку повномасштабного вторгнення Росії, близько 18% українського населення переїхало до Польщі, Чехії, Німеччини та інших країн.

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