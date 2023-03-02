В Купянской общине объявили об обязательной эвакуации отдельных групп населения

В Купянской территориальной общине объявили об обязательной эвакуации детей и маломобильных категорий населения.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Купянской городской военной администрации.

По состоянию на сегодняшний день на территории общины зарегистрированы:

В то же время для остального населения Купянского городского территориального общества эвакуация остается добровольной.

Отмечается, что эвакуация будет проводиться в определенные планом пункты с:

"Такое решение (об эвакуации, - ред.) было принято 27 февраля 2023 года заседанием комиссии по вопросам эвакуации Купянского городского территориального общества Купянского района Харьковской области, ввиду нестабильной ситуации безопасности обусловлена постоянными обстрелами территории общины российскими оккупационными войсками" - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что по разным оценкам, с начала полномасштабного вторжения России, около 18% украинского населения переехало в Польшу, Чехию, Германию и другие страны.

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