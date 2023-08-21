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Куп'янськ залишився без газу через пошкодження трубопроводу

Фото: Куп'янськ залишився без газу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Харківській області в результаті бойових дій пошкоджено газопровід. Припинено газопостачання міста Куп’янськ, без газу залишилося близько 4,5 тис. абонентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.

Також у Харківській області через обстріли пошкоджено лінії електропередачі, знеструмлено 11 тис. споживачів у місті Вовчанськ та прилеглих селах.

"Роботи з відновлення газо- та електропостачання тривають", - йдеться в повідомленні.

Бої на Куп'янському напрямку

Нагадаємо, російська армія останніми тижнями намагається наступати на Лимано-Куп'янському напрямку. Як повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр, ворог частіше обстрілює  Куп'янськ.

Зокрема російські війська протягом 20 серпня обстрілювали житлові будинки в Куп'янську Харківської області. Відомо про десятьох поранених.

У Куп'янському району вже оголошено про примусову евакуацію неповнолітніх із населених пунктів, розташованих поблизу зони бойових дій.

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