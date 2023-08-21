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Купянск остался без газа из-за повреждения трубопровода

Фото: Купянск остался без газа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Харьковской области в результате боевых действий поврежден газопровод. Приостановлено газоснабжение города Купянск, без газа осталось около 4,5 тыс. абонентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

Также в Харьковской области из-за обстрелов повреждены линии электропередачи, обесточены 11 тыс. потребителей в городе Волчанск и близлежащих селах.

"Работы по возобновлению газо- и электроснабжения продолжаются", - говорится в сообщении.

Бои на Купянском направлении

Напомним, российская армия в последние недели пытается наступать на Лимано-Купянском направлении. Как сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, враг чаще обстреливает Купянск.

В частности, российские войска в течение 20 августа обстреливали жилые дома в Купянске Харьковской области. Известно о десяти раненых.

В Купянском районе уже объявлено о принудительной эвакуации несовершеннолетних из населенных пунктов, расположенных вблизи зоны боевых действий.

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харковКупянск