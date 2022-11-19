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Куп'янськ-Вузловий та Ізюм підключили до електромережі, але зі світлом поки не всі

Фото: Куп'янськ-Вузловий та Ізюм підключили до електромережі (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

На звільнених територіях Харківської області продовжують відновлювати електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Сьогодні вперше за багато місяців світло було відновлене в смт Куп'янськ-Вузловий. Частина споживачів в цьому населеному пункті вже мають електрику в оселях. Наразі фахівці продовжують працювати над підключенням до живлення решти житлових будинків", - написав Синєгубов.

Повідомляється, що, сьогодні також відновлено електропостачання у частини абонентів міста Ізюм та сіл Ізюмського району.

За словами Синєгубова, не зупиняються роботи з відновлення газо- та теплопостачання. Сьогодні відновлено газопостачання котелень смт Борова Ізюмського району.

Зазначено, що загалом протягом дня відновлено газопостачання 594 родинам Харківського та Ізюмського районів.

"Крок за кроком повертаємо на звільнені території умови для нормального життя", - підкреслив голова Харківської ОВА.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у вівторок, 15 листопада, росіяни завдали шість ударів по Харківській області. Електрика була відсутня у всьому регіоні.

Також раніше ми писали, що внаслідок ударів російських окупантів було знищено приблизно десяту частину енергетичної інфраструктури України.

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харковЕлектроенергія