Куп’янськ став "болючою точкою": в ISW пояснили, чому РФ бреше про захоплення міста

Російська влада намагається сформувати альтернативну картину бойових дій, системно поширюючи неправдиві заяви про нібито захоплення Куп’янська.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).
За даними аналітиків ISW, російські воєначальники продовжують стверджувати, що армія РФ нібито контролює всі райони Куп’янська, а спроби Сил оборони України повернути місто зазнали поразки.
Водночас наявні численні підтвердження того, що українські війська звільнили більшу частину міста та прилеглі території.
Аналітики зазначають, що поширення дезінформації є частиною інформаційної стратегії Кремля, спрямованої на вплив на позицію США та партнерів щодо можливих мирних переговорів.
Таким чином Росія намагається нав’язати наратив про нібито неминучість своєї перемоги та змусити Україну й Захід погодитися на російські вимоги під загрозою майбутніх наступів.
Реальна ситуація на полі бою в цьому районі суперечить заявам Кремля про військову перевагу РФ і може підірвати пропагандистські наративи, які поширюють російський диктатор Володимир Путін та його оточення.
"Куп'янськ став особливим осередком напруженості для російського військового командування, ймовірно, через побоювання, що реалії поля бою в цьому районі підірвуть наративи про військову міць Росії, які Путін і високопоставлені російські воєначальники намагаються поширити", - наголошується в звіті.
Цього тижня бійці підрозділу "Хартія" підняли український прапор над Куп’янськом, який протягом кількох місяців перебував під інтенсивними атаками російських військ. Ще нещодавно місто вважали майже втраченим, однак Сили оборони заявляють про майже повне витіснення окупантів.
За даними розвідки, співвідношення втрат у боях за Куп’янськ становило 1 до 27 - на одного українського військового припадало 27 російських солдатів.
Угруповання об’єднаних сил уже спростовувало фейкові заяви російської пропаганди про нібито захоплення Куп’янська. Повідомлялось, що повне зачищення міста від залишків ворожих груп може тривати ще кілька тижнів.