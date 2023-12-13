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Кумедний трюк лідера "Далласа" забезпечив триочковий проти "Лейкерс": момент дня в НБА

Фото: Лука Дончіч проявив кмітливість на паркеті (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Універсальний оборонець "Даллас Маверікс" Лука Дончіч опинився нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

 

Балканець запам'ятався епізодом у фінальній чверті протистояння з "Лейкерс". За браку варіантів продовження атаки в умовах обмеженого часу він хибним рухом уник спротиву Хейса, торкнувся м'ячем його потилиці та віддав прихований пас на партнера. Той влучно кинув із-за "дуги".

Дотепність Дончіча разом із іншими вміннями дозволили "Маверікс" відсвяткувати домашню перемогу (127:125). Наразі обидві команди залишаються в топ-6 Західної конференції та проходять у плей-офф. "Даллас" – із третього місця, а "Лос-Анджелес" – із 6-ї позиції.

Найрезультативнішим у поєдинку став центровий "Лейкерс" Ентоні Девіс. Він набрав 37 очок і зробив 11 підбирань. Дончіч відповів своїм дабл-даблом – 33 пункти, 6 підбирань і 17 передач.

Хто такий Лука Дончіч

Уродженець Любляни, може закрити позиції атакувального оборонця, плеймейкера та легкого форварда. Переможець чемпіонату Європи-2017 у складі збірної Словенії.

Кар'єру професіонала розпочав у мадридському "Реалі" в 2015 році. Здобув із Королівським клубом 3 чемпіонські титули та тріумфував у Євролізі 2017/18. На драфті НБА-2018 обраний під 3-м номером "Атлантою". В обмін на 5-й пік (Трей Янг) та захищений пік драфту-2019 права на Дончіча відійшли "Маверікс".

Спілкується чотирма мовами – словенською, сербською, іспанською та англійською. Після співпраці з Nike підписав багаторічний контракт із Air Jordan у 2019 році. Фанат белградської "Црвени Звезди".

До слова, напередодні зірка "Сан-Антоніо" Вембаньяма очолив хіт-парад зі слемданком однією рукою.

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НБАБаскетбол