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Забавный трюк лидера "Далласа" обеспечил трехочковый против "Лейкерс": момент дня в НБА

Фото: Лука Дончич проявил смекалку на паркете (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Универсальный защитник "Даллас Маверикс" Лука Дончич оказался наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

 

Балканец запомнился эпизодом в финальной четверти противостояния с "Лейкерс". При отсутствии вариантов продолжения атаки в условиях ограниченного времени он ложным движением избежал сопротивления Хейса, коснулся мячом его затылка и отдал скрытый пас на партнера. Тот метко бросил из-за "дуги".

Остроумие Дончича вместе с другими умениями позволили "Маверикс" отпраздновать домашнюю победу (127:125). Обе команды остаются в топ-6 Западной конференции и проходят в плей-офф. "Даллас" – с третьего места, а "Лос-Анджелес" – с 6-й позиции.

Самым результативным в поединке стал центровой "Лейкерс" Энтони Дэвис. Он набрал 37 очков и сделал 11 подборов. Дончич ответил своим дабл-даблом – 33 пункта, 6 подборов и 17 передач.

Кто такой Лука Дончич

Уроженец Любляны, может закрыть позиции атакующего защитника, плеймейкера и легкого форварда. Победитель чемпионата Европы-2017 в составе сборной Словении.

Карьеру профессионала начал в мадридском "Реале" в 2015 году. Завоевал с Королевским клубом 3 чемпионских титула и триумфовал в Евролиге 2017/18. На драфте НБА-2018 выбран под 3-м номером "Атлантой". В обмен на 5-й пик (Трей Янг) и защищенный пик драфта-2019 права на Дончича отошли "Маверикс".

Общается на четырех языках – словенском, сербском, испанском и английском. После сотрудничества с Nike подписал многолетний контракт с Air Jordan в 2019 году. Фанат белградской "Црвены Звезды".

К слову, накануне звезда "Сан-Антонио" Вембаньяма возглавил хит-парад со слэм-данком одной рукой.

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