Новачок сезону могутнім данком не врятував "Сан-Антоніо" від поразки: момент дня в НБА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

Перший номер драфту запам'ятався моментом у третій чверті протистояння з "Г'юстоном". Він на вході до "фарби" отримав передачу партнера та однією правою вгатив м'яч у кошик. Оборонець "Рокетс" виглядав статистом.

Старань Вембаньями знову забракло для підсумкового успіху. "Сан-Антоніо" поступився "Г'юстону" (82:93) та зазнав 17-ї поразки поспіль у регулярці НБА. "Рокетс" же закріпилися на 7-й сходинці Західної конференції.

Найрезультативнішим на паркеті в цей вечір став форвард "Г'юстона" Тагі Ісон. Він набрав 18 пунктів, зробив 14 підбирань і оформив 1 асист. Тим часом Вембаньяма закінчив поєдинок із дабл-даблом (15 очок, 18 підбирань).

Хто такий Віктор Вембаньяма

Уродженець передмістя Парижа, вихованець французького "Нантера". Обраний "Сан-Антоніо" під першим номером драфту НБА цьогоріч.

На професіональному рівні дебютував ще восени 2019 року, зігравши півхвилини в Кубку Європи. Сезон 2020/21 провів у рідній команді, а наступний рік відіграв за "Ліон". Згодом потрапив до лав "Метрополітана", став MVP і Найкращим снайпером французької ЛНБ (2023).

Баскетбольний ідол – оборонець "Кліпперс" Расселл Вестбрук. Вембаньяма вільно говорить англійською, а на батьківщині встиг здобути диплом бакалавра з відзнакою. Перед стартом сезону потрапив у скандал із поп-іконою Брітні Спірс, яка постраждала від охорони баскетболіста.