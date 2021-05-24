Культурно-масові заходи у "жовтих" зонах: у Раді звернуться до Шмигаля щодо перегляду
Комітет Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики звернеться до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням переглянути карантинні заходи у "жовтих" зонах. Йдеться про проведення культурно-масових заходів і відвідування кінотеатрів.
"Ухвалено рішення звернутися до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням переглянути проведення культурно-масових заходів і відвідування кінотеатрів в умовах адаптивного карантину у межах "жовтих" зон", - вказано у повідомленні.
Станом на зараз у "жовтій" зоні карантину забороняється проведення масових заходів за участю більше ніж 1 особа на 4 кв. м або 50% зайнятості залу, проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю здобувачів освіти з більше ніж однієї групи (класу) та за присутності глядачів.
У комітеті не уточнили деталі перегляду цих карантинних обмежень.
Нагадаємо, у Вінницькій області всі показники по COVID-19 відповідають "зеленій" зоні карантину. Також частково відповідають "зеленій" зоні показники ще в п'яти регіонах.
Як писало РБК-Україна, раніше Шмигаль заявив, що частина областей України найближчим часом можуть перейти в "зелену" зону карантину.