Культурно-масові заходи у "жовтих" зонах: у Раді звернуться до Шмигаля щодо перегляду

Комітет Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики звернеться до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням переглянути карантинні заходи у "жовтих" зонах. Йдеться про проведення культурно-масових заходів і відвідування кінотеатрів.

"Ухвалено рішення звернутися до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням переглянути проведення культурно-масових заходів і відвідування кінотеатрів в умовах адаптивного карантину у межах "жовтих" зон", - вказано у повідомленні.

Станом на зараз у "жовтій" зоні карантину забороняється проведення масових заходів за участю більше ніж 1 особа на 4 кв. м або 50% зайнятості залу, проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, свят, концертів) за участю здобувачів освіти з більше ніж однієї групи (класу) та за присутності глядачів.

У комітеті не уточнили деталі перегляду цих карантинних обмежень.