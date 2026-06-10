Культури зміщуються на північ: що буде з врожаєм в Україні через зміни клімату

Головне: Міграція культур: Через стрімке потепління та тривалі посухи традиційні сільськогосподарські культури поступово зміщуватимуться з південних областей на північ України.

Через стрімке потепління та тривалі посухи традиційні сільськогосподарські культури поступово зміщуватимуться з південних областей на північ України. Удар по регіонах: Степова зона найбільше потерпає від дефіциту вологи, водночас у центрі країни почастішали зливи, які змивають родючий шар ґрунту.

Степова зона найбільше потерпає від дефіциту вологи, водночас у центрі країни почастішали зливи, які змивають родючий шар ґрунту. Ілюзія вигоди: Перенесення посівів на північ не компенсує збитків.

Перенесення посівів на північ не компенсує збитків. Загроза запилювачам: Масове зникнення комах-запилювачів може завдати прямого удару по врожайності.

Масове зникнення комах-запилювачів може завдати прямого удару по врожайності. Шлях до порятунку: Аграріям вже зараз необхідно переходити на посухостійкі сорти рослин, впроваджувати ефективне управління водою та посилено захищати ґрунти від деградації.

Посухи та спека стають новою нормою

За словами експертки, зміна клімату вже сьогодні впливає на врожайність та умови ведення аграрного бізнесу в Україні.

Серед основних викликів вона назвала підвищення середньої температури, частіші хвилі спеки, тривалі посухи, зміну режиму опадів та скорочення періоду зі стабільним сніговим покривом.

Проблеми південних та центральних регіонів

Найвідчутніше наслідки кліматичних змін уже проявляються у степовій зоні. Йдеться насамперед про Одеську, Миколаївську, Херсонську та Запорізьку області, де аграрії дедалі частіше стикаються з дефіцитом вологи та посухами.

За словами експертки, це не лише знижує врожайність традиційних культур, а й підвищує ризики деградації та ерозії ґрунтів.

У центральних регіонах України також зростає кількість спекотних днів та тривалих періодів без опадів. Водночас дощі все частіше мають зливовий характер.

"Замість рівномірного зволоження ґрунту за короткий час випадає велика кількість опадів, що може призводити до локальних підтоплень, змивання родючого шару ґрунту та втрати врожаю", - пояснила Садогурська.

Деякі культури можуть "переїхати" на північ

Експертка прогнозує, що надалі зміна клімату може змінити придатність різних регіонів для вирощування окремих культур. Через потепління частина рослин поступово зміщуватиметься на північ.

Втім, це не означає, що український агросектор виграє від таких змін.

"Втрати водних ресурсів, частіші екстремальні погодні явища та зростання ризику посух, імовірно, створять значно більше проблем, ніж нових можливостей", - наголосила вона.

Під загрозою можуть опинитися запилювачі

Окремим ризиком є вплив зміни клімату на біорізноманіття. За прогнозами науковців, якщо глобальна температура зросте більш ніж на 2-3 градуси, під загрозою можуть опинитися 20-30% видів на планеті.

Це стосується і комах-запилювачів, від яких залежить значна частина сільськогосподарського виробництва. Скорочення їхньої чисельності може безпосередньо вплинути на врожайність багатьох культур.

Як аграріям адаптуватися

На думку Садогурської, Україні необхідно вже зараз готувати сільське господарство до нових кліматичних умов.

Серед ключових заходів вона назвала ефективне управління водними ресурсами, використання стійких до спеки та посухи сортів, захист ґрунтів та підвищення стійкості агросектору до екстремальних погодних явищ.