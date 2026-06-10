Культури зміщуються на північ: що буде з врожаєм в Україні через зміни клімату

Зміни клімату вже впливають на українське сільське господарство. У перспективі деякі культури можуть зміститися із південних регіонів на північ країни.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла експертка кліматичного відділу ГО "Екодія" Софія Садогурська.
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За словами експертки, зміна клімату вже сьогодні впливає на врожайність та умови ведення аграрного бізнесу в Україні.
Серед основних викликів вона назвала підвищення середньої температури, частіші хвилі спеки, тривалі посухи, зміну режиму опадів та скорочення періоду зі стабільним сніговим покривом.
Найвідчутніше наслідки кліматичних змін уже проявляються у степовій зоні. Йдеться насамперед про Одеську, Миколаївську, Херсонську та Запорізьку області, де аграрії дедалі частіше стикаються з дефіцитом вологи та посухами.
За словами експертки, це не лише знижує врожайність традиційних культур, а й підвищує ризики деградації та ерозії ґрунтів.
У центральних регіонах України також зростає кількість спекотних днів та тривалих періодів без опадів. Водночас дощі все частіше мають зливовий характер.
"Замість рівномірного зволоження ґрунту за короткий час випадає велика кількість опадів, що може призводити до локальних підтоплень, змивання родючого шару ґрунту та втрати врожаю", - пояснила Садогурська.
Експертка прогнозує, що надалі зміна клімату може змінити придатність різних регіонів для вирощування окремих культур. Через потепління частина рослин поступово зміщуватиметься на північ.
Втім, це не означає, що український агросектор виграє від таких змін.
"Втрати водних ресурсів, частіші екстремальні погодні явища та зростання ризику посух, імовірно, створять значно більше проблем, ніж нових можливостей", - наголосила вона.
Окремим ризиком є вплив зміни клімату на біорізноманіття. За прогнозами науковців, якщо глобальна температура зросте більш ніж на 2-3 градуси, під загрозою можуть опинитися 20-30% видів на планеті.
Це стосується і комах-запилювачів, від яких залежить значна частина сільськогосподарського виробництва. Скорочення їхньої чисельності може безпосередньо вплинути на врожайність багатьох культур.
На думку Садогурської, Україні необхідно вже зараз готувати сільське господарство до нових кліматичних умов.
Серед ключових заходів вона назвала ефективне управління водними ресурсами, використання стійких до спеки та посухи сортів, захист ґрунтів та підвищення стійкості агросектору до екстремальних погодних явищ.
Раніше РБК-Україна писало, що зміни клімату в Україні призводять до частіших та інтенсивніших посух і паводків. Україна нагрівається швидше за середньосвітові темпи, через що безсніжні зими, тривалі хвилі спеки та нерівномірний розподіл опадів стають новою нормою. Кліматологи попереджають, що це посилює ризики дефіциту води, ерозії ґрунтів, природних пожеж і створює додаткові загрози для сільського господарства.
Також ми розповідали, що зміни клімату та діяльність людини сприяють поширенню в Україні небезпечних інвазійних рослин. Через потепління та завезення чужорідних видів місцеві рослини поступово витісняються.