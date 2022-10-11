Культовий воротар звинуватив НХЛ у неповазі до Чехії та потуранні РФ

Легендарний воротар обурений діями НХЛ із потурання Росії та її представникам у спорті. У рамках "глобальної серії" ліги на лід у Празі вийшли Яков Трєнін і Євгєній Свєчніков.

"Керівництво НХЛ без поваги поставилося до позиції нашого МЗС щодо того, що російські гравці не повинні грати. Поки чинні лідери НХЛ не підуть у відставку, а нові не вибачаться перед нашою країною, НХЛ більше не раді бачити в Чехії", – безапеляційно написав Гашек.

Празька "О2 Арена" прийняла два поєдинки між "Нешвіллом" і "Сан-Хосе" в п'ятницю-суботу. Для НХЛ ці матчі стали першими в Європі з 2019 року. Натомість льодовий стадіон у столиці Чехії приймав поєдинки ліги ще в сезонах 2008/09 і 2010/11.

Раніше Гашек запропонував саджати співвітчизників на 15 років за виступи в російському чемпіонаті. Легендарний хокеїст впевнений, що молодші колеги підтримують агресію РФ грою у тамтешній першості. "Домінатор" тоді закликав чеський уряд захистити громадян від усіх ризиків перебування співвітчизників на території Росії.

Хто такий Домінік Гашек

Чехо-словацький і чеський воротар, отримав від уболівальників прізвисько "Домінатор" за впевнену гру.

До НХЛ перебрався у сезоні 1990/91. Захищав там кольори "Чикаго Блекхокс", "Баффало Сейбрз", "Детройт Ред Вінгз".

Дворазовий переможець Кубка Стенлі з "Детройтом", володар 6 трофеїв Везіни – призу найкращому воротарю НХЛ.

У складі збірної Чехії став олімпійським чемпіоном на Іграх у Нагано-1998, був призером чемпіонатів світу.