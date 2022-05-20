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Кульминация в войне наступит к концу лета и Украина перейдет в наступление, - генерал США

Фото: Бен Годжес (twitter.com/Milan8662)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Кульминация в войне России против Украины может наступить до конца лета. К этому моменту российские силы придут в упадок, и украинские войска получат достаточный потенциал для наступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью бывшего командующего Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенанта Бена Годжеса "Голосу Америки".

"Я думаю, что Россия не может продолжать делать то, что они делают до бесконечности. Считаю, что кульминация настанет где-то в конце лета, когда у них закончатся люди, амуниция и воля к борьбе", - сказал генерал.

По его словам, с такими потерями в личном составе и технике российские силы придут в упадок до конца августа - начала сентября. Украина, в свою очередь, сможет накопить достаточный потенциал для перехода в наступление.

Годжес считает, что украинские войска смогут отодвинуть российские силы к линии 23 февраля, откуда началось вторжение в Украину.

Напомним, ранее начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в августе наступит перелом в войне с Россией. Он добавил, что украинские войска смогут вернуть все захваченные территории.

По данным на утро 20 мая, с начала войны в Украине российские войска потеряли убитыми почти 29 тысяч человек, тысячи танков и бронемашин, сотни самолетов, вертолетов и беспилотников.

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