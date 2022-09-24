У Кулеби гостро відповіли на заяви Ірану про скандал з дронами

Звинувачення України з боку Ірану у "впливі третіх країн" є хибними. Тегеран несе повну відповідальність за руйнування відносин з Києвом після передачі дронів армії РФ.
Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в коментарі РБК-Україна.
"Єдиною "третьою стороною" є іранські безпілотники, які Україна вже безпосередньо збиває у своєму небі. Тегеран несе повну відповідальність за руйнування відносин з Україною. Іран має негайно припинити постачання зброї РФ для вбивств українців, а не виправдовуватися фантазіями про "зовнішній вплив", - наголосив Ніколенко.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна вирішила позбавити посла Ірану акредитації на тлі передачі іранських безпілотників армії РФ.
Після цього Тегеран заявив про нібито "вплив третіх країн" на рішення України.
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