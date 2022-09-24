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У Кулебы остро ответили на заявления Ирана о скандале с дронами

Фото: Олег Николенко, спикер МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Обвинения Украины со стороны Ирана во "влиянии третьих стран" являются ложными. Тегеран несет полную ответственность за разрушение отношений с Киевом после передачи дронов армии РФ.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в комментарии РБК-Украина.

"Единственной "третьей стороной" являются иранские беспилотники, которые Украина уже непосредственно сбивает в своем небе. Тегеран несет полную ответственность за разрушение отношений с Украиной. Иран должен немедленно прекратить поставки оружия РФ для убийств украинцев, а не оправдываться фантазиями о "внешнем влиянии", - подчеркнул Николенко.

Напомним, ранее стало известно, что Украина решила лишить посла Ирана аккредитации на фоне передачи иранских беспилотников армии РФ.

После этого Тегеран заявил о якобы "влиянии третьих стран" на решения Украины.

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