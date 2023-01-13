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Кулеба про вступ України до НАТО: потрібно формалізувати те, що вже стало фактом

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Україна стала невід'ємною та значною частиною системи безпеки НАТО. Необхідно формалізувати те, що давно є фактом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави МЗС України Дмитра Кулеби чеському виданню Denik.cz.

"Україна вже є де-факто донором безпеки всього Північноатлантичного альянсу. Ми захищаємо євроатлантичний простір і стаємо найпотужнішою військовою силою на східному фланзі НАТО", - сказав Кулеба.

За його словами, важко уявити ефективний захист євроатлантичної безпеки без України, її військового потенціалу, сильної та досвідченої армії, українського ВПК та стратегічного стану країни.

"Переконані, що необхідно якнайшвидше формалізувати те, що вже давно стало фактом: Україна є невід'ємною та значущою частиною євроатлантичної спільноти, що значно зміцнює колективні можливості НАТО та обороноздатність Альянсу", - заявив міністр.

При цьому Кулеба зазначив, що повноправне членство в НАТО "відкриє нові можливості для України та її держав-членів".

Глава МЗС вважає, що вступ України до НАТО - це паралельний шлях, який потрібно вирішувати окремо від вступу до ЄС.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у жовтні підтримка вступу до НАТО серед українців зросла до максимуму за історію спостережень.

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НАТОДмитро Кулеба