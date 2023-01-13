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Кулеба о вступлении Украины в НАТО: нужно формализовать то, что уже стало фактом

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украина стала неотъемлемой и значимой частью системы безопасности НАТО. Необходимо формализовать то, что уже давно является фактом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы МИД Украины Дмитрия Кулебы чешскому изданию Denik.cz.

"Украина уже является де-факто донором безопасности всего Североатлантического альянса. Мы защищаем евроатлантическое пространство и становимся самой мощной военной силой на восточном фланге НАТО", - сказал Кулеба.

По его словам, трудно представить эффективную защиту евроатлантической безопасности без Украины, ее военного потенциала, сильной и опытной армии, украинского ВПК и стратегического положения страны.

"Убеждены, что необходимо как можно скорее формализовать то, что уже давно стало фактом: Украина является неотъемлемой и значимой частью евроатлантического сообщества, что значительно укрепляет коллективные возможности НАТО и обороноспособность Альянса", - заявил министр.

При этом Кулеба отметил, что полноправное членство в НАТО "откроет новые возможности для Украины и ее государств-членов".

Глава МИД считает, что вступление Украины в НАТО - это параллельный путь, который нужно решать отдельно от вступления в ЕС.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в октябре поддержка вступления в НАТО среди украинцев выросла до максимума за историю наблюдений.

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НАТОДмитрий Кулеба