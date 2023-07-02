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Кулеба про скандальні заяви Орбана: Втомився спростовувати всі ці безглузді аргументи

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Неділя 02 липня 2023 07:08
Кулеба про скандальні заяви Орбана: Втомився спростовувати всі ці безглузді аргументи Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба різко прокоментував чергові скандальні заяви прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, зокрема з критикою передачі нашій країні озброєнь, і що нібито ЗСУ не зможуть здобути перемогу над російськими окупаційними військами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Куліби для BILD, WELT та Politico.

"Я вже втомився спростовувати всі ці безглузді аргументи. Це все просто бла-бла-бла", - емоційно заявив він у спілкуванні з журналістами, коментуючи висловлювання Орбана.

Дипломат дорікнув угорському прем'єру в тісній політичній спорідненості з російським диктатором Володимиром Путіним. Глава МЗС додав, що не бачить в Орбані союзника керівника Кремля, проте "політичне розуміння ситуації дуже схоже на офіс угорського президента, прем'єр-міністра та в Кремлі".

Також Кулеба озвучив сумнів щодо лояльності Орбана до Євросоюзу та НАТО.

"Я сподіваюся, що він все ще є союзником інших членів НАТО та ЄС", - сказав український міністр.

Також Кулеба додав, що угорський уряд тим часом "відчайдушно бореться за кошти ЄС, щоб зберегти свою макрофінансову стабільність та уникнути заворушень у країні".

Скандальні заяви Орбана

Заяви прем'єр-міністр Угорщини Віктора Орбана щодо України неодноразово викликали обурення у Києва, а також країн-союзників.

Так, наприклад, нещодавно глава угорського уряду заявив про те, що Україна нібито не зможе виграти війну з РФ і відмовляв ВСУ від контрнаступу.

Також угорський політик зазначав, що не вважає Путіна військовим злочинцем, а Україна нібито не є суверенною державою, оскільки "не має власної зброї та грошей".

Також повідомлялося, що прем’єр Угорщини виступив проти плану Єврокомісії надати Україні більше фінансової допомоги.

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