Кулеба о скандальных заявлениях Орбана: Устал опровергать все эти бессмысленные аргументы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба резко прокомментировал очередные скандальные заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в частности, с критикой передачи нашей стране вооружений, и что якобы ВСУ не смогут одержать победу над российскими оккупационными войсками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Кулебы для BILD, WELT и Politico.

"Я уже устал опровергать все эти бессмысленные аргументы. Это все просто бла-бла-бла", - эмоционально заявил он в общении с журналистами, комментируя высказывания Орбана.

Дипломат упрекнул венгерского премьера в тесном политическом родстве с российским диктатором Владимиром Путиным. Глава МИД добавил, что не видит в Орбане союзника руководителя Кремля, но "политическое понимание ситуации очень схоже в офисе венгерского президента, премьер-министра и в Кремле".

Также Кулеба озвучил сомнение относительно лояльности Орбана к Евросоюзу и НАТО.

"Я надеюсь, что он все еще является союзником других членов НАТО и ЕС", - сказал украинский министр.

Также Кулеба добавил, что венрегское правительство тем временем "отчаянно борется за средства ЕС, чтобы сохранить свою макрофинансовую стабильность и избежать беспорядков в стране".

Скандальные заявления Орбана

Заявления премьер-министр Венгрии Виктора Орбана относительно Украины неоднократно вызывали возмущение у Киева, а также у стран-союзников.

Так, к примеру, недавно глава венгерского правительства заявил о том, что Украина якобы не сможет выиграть войну с РФ, и отговаривал ВСУ от контрнаступления.

Также венгерский политик отмечал, что не считает Путина военным преступником, а Украина якобы не является суверенным государством, поскольку "не имеет собственного оружия и денег".

Также сообщалось, что премьер Венгрии выступил против плана Еврокомиссии предоставить Украине больше финансовой помощи.