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Кулеба після вечірньої ракетної атаки звернувся до партнерів: озбройте Україну F-16

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на вечірній ракетний обстріл з боку Росії. Він закликав партнерів озброїти Україну винищувачами F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра у Twitter.

"Цієї суботи Росія здійснила черговий ракетний залп по Україні. Росія не зупиниться, поки її не зупинять", - заявив він.

Кулеба наголосив, що світ має зосередитися на забезпеченні справедливого і міцного миру.

"Світова спільнота має зосередитися на забезпеченні справедливого і міцного миру: озброїти Україну, зокрема F-16, щоб закрити небо, і реалізувати українську формулу миру", - додав міністр.

Ракетний обстріл України

Увечері 5 серпня російські війська масово запустили ракети територією України.

Спочатку була інформація про "Калібри" з півдня, які рухалися в бік Києва, а потім повернули в напрямку Хмельницького.

Пізніше в Повітряних силах ЗСУ повідомили про пуски "Кинджалів" із Тамбова та "швидкісну ракету" з півночі. Водночас стало відомо і про запуски ракет з території Білорусі.

Під час повітряної тривоги вибухи пролунали у Запоріжжі, Хмельницькій та Житомирській областях. У Запоріжжі окупанти обстріляли околиці, а про ситуацію в інших двох областях поки що інформації немає.

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Дмитро КулебаВійна Росії проти України