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Кулеба после вечерней ракетной атаки обратился к партнерам: вооружите Украину F-16

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на вечерний ракетный обстрел со стороны России. Он призвал партнеров вооружить Украину истребителями F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра в Twitter.

"В эту субботу Россия произвела очередной ракетный залп по Украине. Россия не остановится, пока ее не остановят", - заявил он.

Кулеба подчеркнул, что мир должен сосредоточиться на обеспечении справедливого и прочного мира.

" Мировое сообщество должно сосредоточиться на обеспечении справедливого и прочного мира: вооружить Украину, в том числе F-16, чтобы закрыть небо, и реализовать украинскую формулу мира", - добавил министр.

Ракетный обстрел Украины

Вечером 5 августа российские войска массово запустили ракеты по территории Украины.

Сначала была информация о "Калибрах" с юга, которые двигались в сторону Киева, а затем повернули в направлении Хмельницкого.

Позже в Воздушных силах ВСУ сообщили о пусках "Кинжалов" из Тамбова и "скоростной ракете" с севера. В то же время стало известно и о запусках ракет с территории Беларуси.

Во время воздушной тревоги взрывы прогремели в Запорожье, Хмельницкой и Житомирской областях. В Запорожье оккупанты обстреляли окрестности, а о ситуации в других двух областях пока информации нет.

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Дмитрий КулебаВойна России против Украины