Кулеба про оборону Бахмута: якщо Україна відступить, то новим Бахмутом стане інше місто

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що їли українські війська відступлять із Бахмута (Донецька область), але новим Бахмутом стане інше місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова глави МЗС України в інтерв'ю WAZ .

Також, за словами міністра, новий наступ РФ уже розпочався і окупанти планують посилити інтенсивність боїв навесні.

Нагадаємо, ми писали, що Захід, як і раніше, стурбований рішучістю України утримати Бахмут. Військові аналітики США вважають, що ЗСУ не можуть одночасно захищати місто та розпочати весняний контрнаступ.

При цьому президент України Володимир Зеленський зазначав, що зі стратегічного погляду Бахмут не дуже важливий , але якщо ворог захопить місто, то вони захочуть піти далі.

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