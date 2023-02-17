Кулеба об обороне Бахмута: если Украина отступит, то новым Бахмутом станет другой город

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ели украинские войска отступят из Бахмута (Донецкая область), но новым Бахмутом станет другой город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы МИД Украины в интервью WAZ .

Также, по словам министра, новое наступление РФ уже началось и оккупанты планируют усилить интенсивность боев к весне.

Напомним, мы писали, что Запад по-прежнему обеспокоен решимостью Украины удержать Бахмут. Военные аналитики США считают, что ВСУ не могут одновременно защищать город и начать весеннее контрнаступление.

При этом президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что со стратегической точки зрения Бахмут не очень важен, но если враг захватит город, то они захотят пойти дальше.

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