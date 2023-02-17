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Кулеба об обороне Бахмута: если Украина отступит, то новым Бахмутом станет другой город

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ели украинские войска отступят из Бахмута (Донецкая область), но новым Бахмутом станет другой город.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы МИД Украины в интервью WAZ.

Также, по словам министра, новое наступление РФ уже началось и оккупанты планируют усилить интенсивность боев к весне.

Напомним, мы писали, что Запад по-прежнему обеспокоен решимостью Украины удержать Бахмут. Военные аналитики США считают, что ВСУ не могут одновременно защищать город и начать весеннее контрнаступление.

При этом президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что со стратегической точки зрения Бахмут не очень важен, но если враг захватит город, то они захотят пойти дальше.

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Дмитрий КулебаБахмутВойна в Украине