Кулеба: у НАТО немає втоми від війни Росії проти України, допомога збільшиться

Глава МЗС України після засідання Ради Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ розповів, що сьогодні одного з учасників запитали журналісти, чи є втома від війни в Україні. У відповідь він запевнив, що такої втоми немає.

"Ми всі чуємо однакові питання, але сьогодні за зачиненими дверима я почув і все це почули та відзначили категоричне "ні" будь-яким натякам на втому від війни. І не менш категоричне "так" продовженню та збільшенню підтримки України", - наголосив Кулеба.

Міністр уточнив, що його колеги не просто констатували це, а реально підтверджували, що допомога Україні не лише збільшиться, а й продовжиться. Це "було краще, ніж очікувалося", додав глава МЗС.

"Всі в однаковому інформаційному просторі, і всі міністри відчули необхідність чітко заявити, що ні про яку втому від війни в їхніх країнах, їхніх урядах не йдеться і не може йтися. І це було дуже важливо. Могли б промовчати, але це був один з двох таких ключових тез виступів, які я чув", - завив Кулеба.

"Втома від війни в Україні"

Нагадаємо, нещодавно російські пранкери змогли додзвонитися до прем'єр-міністра Італії Джорджії Мелоні. Вона поскаржилася їм, що у країнах Заходу є втома від війни Росії проти України.

Вона додавала, що конфлікт може затягтися на довгі роки, оскільки контрнаступ українських захисників нібито йде не так, як очікувалося.

Водночас, радник керівника ОП Михайло Подоляк розкритикував західні ЗМІ, які продовжують запускати в програму сюжети про втому від війни.