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Кулеба: в НАТО нет усталости от войны России против Украины, помощь увеличится

Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Министры иностранных дел стран НАТО заверили, что их государства не устали от войны России против Украины. Помощь нашим военным будет увеличена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

Глава МИД Украины после заседания Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел рассказал, что сегодня одного из участников спросили журналисты, есть ли усталость от войны в Украине. В ответ он заверил, что такой усталости нет. 

"Мы все слышим одинаковые вопросы, но сегодня за закрытой дверью я услышал и все это услышали и отметили категорическое "нет" любым намекам на усталость от войны. И не менее категоричное "да" продолжению и увеличению поддержки Украины", - подчеркнул Кулеба. 

Министр уточнил, что его коллеги не просто констатировали это, а реально подтверждали, что помощь Украине не только увеличится, но и продолжится. Это "было лучше, чем ожидалось", добавил глава МИД. 

"Все в одинаковом информационном пространстве, и все министры почувствовали необходимость четко заявить, что ни о какой усталости от войны в их странах, их правительствах речь не идет и ее не может быть. И это было очень важно. Могли бы промолчать, но это был один из двух таких ключевых тезисов выступлений, которые я слышал", - завил Кулеба. 

"Усталость от войны в Украине"

Напомним, недавно российские пранкеры смогли дозвониться премьер-министру Италии Джорджии Мелони. Она пожаловалась им, что в странах Запада есть усталость от войны России против Украины

Она добавляла, что конфликт может затянуться на долгие годы, поскольку контрнаступление украинских защитников якобы идет не так, как ожидалось. 

В то же время советник руководителя ОП Михаил Подоляк раскритиковал западные СМИ, которые продолжают запускать в программу сюжеты об усталости от войны. 

 

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