Столтенберг запропонував країнам НАТО виділяти Україні по 500 млн євро на рік, - Bloomberg

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запропонував країнам-членам виділяти кожного року по 500 мільйонів євро для Комплексного пакета допомоги Україні.

Як повідомляє РБК-Україна , про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Столтенберг хоче, щоб союзники збільшили свої внески до фонду Комплексного пакета допомоги Україні. Цей фонд передбачає короткострокову допомогу, таку як паливо, захисне спорядження і засоби протидії російському вторгненню.

Окрім цього фонд спрямований на надання довгострокової підтримки для модернізації її збройних сил і досягнення стандартів оперативної сумісності НАТО.

Як пише Bloomberg, деталі пропозиції Столтенберга ще належить опрацювати.

Попри те, що допомога Україні не є летальною, це допоможе нашим союзникам підтримувати постачання сучасної зброї під час війни.