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Куліба про членство в НАТО: гадаю, що Альянс зараз хоче приєднатися до України

Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

НАТО хоче приєднатися до України, а не навпаки, заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію в Раді безпеки ООН.

Він взяв участь у засіданні Ради безпеки ООН щодо України.

Кулебу спитали про можливе членство його країни в НАТО.

"Я думаю, що НАТО зараз хоче приєднатися до України", - відповів він.

Нагадаємо, на засіданні Кулеба поставив на місце голову російської дипломатії Сергія Лаврова за неналежний випад у бік українського президента Володимира Зеленського.

Раніше Лавров пофантазував про перемогу Росії у війні проти України, скільки часу на це не довелося б витратити.

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Дмитро Кулеба