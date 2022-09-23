Кулеба о членстве в НАТО: думаю, что Альянс сейчас хочет присоединиться к Украине

Он принял участие в заседании Совета безопасности ООН по Украине.

Кулебу спросили о возможном членстве его страны в НАТО.

"Я думаю, что НАТО сейчас хочет присоединиться к Украине", - ответил он.

Напомним, на заседании Кулеба поставил на место главу российской дипломатии Сергея Лаврова за неподобающий выпад в сторону украинского президента Владимира Зеленского.

Ранее Лавров пофантазировал о победе России в войне против Украины, сколько бы времени на это не пришлось потратить.

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