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Кулеметник вклав 60 чоловік. Окупант розповів про втрати РФ на фронті та мародерство "зеків"

Ілюстративне фото: російський військовий (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російській військовий розповів дружині про велику кількість убитих окупантів на війні в Україні, а також про те, що хтось здає їх позиції ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України.

За словами окупанта, поруч з його позицією український кулеметник вклав відразу близько 60 росіян. Однак командування РФ вирішило не забирати тіла загиблих. А тим хто вижив - дозволили не обмежено вживати алкоголь.

"Їх кулеметник поклав півтори роти. Що залишилися там живі - дозволили їм бухати", - каже росіянин.

Він також розповів, що зараз Росія звозить на війну велику кількість ув'язнених, які нікого не слухають та займаються мародерством.

"У місті, коротше, бабу зґвалтували, убили і спалили. Усі поїздки в місто скасовували. Вони там мародерством займаються, будинки розкривають. Інших військовослужбовців б'ють", - говорить він.

Окрім цього чоловік скаржиться на те, що хтось в його штабі "зливає" інформацію українським військовим. Через це у росіян провалюються штурми і великі втрати.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, українські війська продовжують заходи щодо розширення плацдарму на Херсонському напрямку та стримують ворога на Донеччині. Минулої доби сталося 68 бойових зіткнень.

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 22 січня, склали 830 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 376 860 військових. Крім того, ЗСУ знищили 11 танків, 23 ББМ та 21 артсистему.

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