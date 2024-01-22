Кулеметник вклав 60 чоловік. Окупант розповів про втрати РФ на фронті та мародерство "зеків"

Російській військовий розповів дружині про велику кількість убитих окупантів на війні в Україні, а також про те, що хтось здає їх позиції ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України.
За словами окупанта, поруч з його позицією український кулеметник вклав відразу близько 60 росіян. Однак командування РФ вирішило не забирати тіла загиблих. А тим хто вижив - дозволили не обмежено вживати алкоголь.
"Їх кулеметник поклав півтори роти. Що залишилися там живі - дозволили їм бухати", - каже росіянин.
Він також розповів, що зараз Росія звозить на війну велику кількість ув'язнених, які нікого не слухають та займаються мародерством.
"У місті, коротше, бабу зґвалтували, убили і спалили. Усі поїздки в місто скасовували. Вони там мародерством займаються, будинки розкривають. Інших військовослужбовців б'ють", - говорить він.
Окрім цього чоловік скаржиться на те, що хтось в його штабі "зливає" інформацію українським військовим. Через це у росіян провалюються штурми і великі втрати.
За даними Генштабу, українські війська продовжують заходи щодо розширення плацдарму на Херсонському напрямку та стримують ворога на Донеччині. Минулої доби сталося 68 бойових зіткнень.
Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 22 січня, склали 830 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 376 860 військових. Крім того, ЗСУ знищили 11 танків, 23 ББМ та 21 артсистему.
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