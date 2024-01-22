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Пулеметчик положил 60 человек. Оккупант рассказал о потерях РФ на фронте и мародерстве "зеков"

Иллюстративное фото: руссийский военный (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российский военный рассказал жене о большом количестве убитых оккупантов на войне в Украине, а также о том, что кто-то сдает их позиции ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины.

По словам оккупанта, рядом с его позицией украинский пулеметчик положил сразу около 60 россиян. Однако командование РФ решило не отнимать тела погибших. А выжившим - разрешили не ограниченно употреблять алкоголь.

"Их пулеметчик положил полторы роты. Оставшиеся там живые – позволили им бухать", – говорит россиянин.

Он также рассказал, что сейчас Россия свозит на войну множество заключенных, которые никого не слушают и занимаются мародерством.

"В городе, короче, бабу изнасиловали, убили и сожгли. Все поездки в город отменяли. Они там мародерством занимаются, дома раскрывают. Других военнослужащих избивают", - говорит он.

Кроме этого, мужчина жалуется на то, что кто-то в его штабе "сливает" информацию украинским военным. Из-за этого у россиян проваливаются штурмы и большие потери.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские войска продолжают меры по расширению плацдарма на Херсонском направлении и сдерживают врага Донецкой области. За прошедшие сутки произошло 68 боевых столкновений.

Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 22 января, составили 830 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 376 860 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 11 танков, 23 ББМ и 21 артсистему.

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