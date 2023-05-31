Кулеметник "ДНР" воював проти ЗСУ під Бахмутом. Його відправили до в'язниці за держзраду

"У лютому 2021 року раніше судимий чоловік добровільно вступив до лав бойовиків "ДНР". Він пройшов навчання зі стрільби на полігоні у місті Єнакієвому та почав службу на посаді кулеметника із позивним "Яха", - йдеться у повідомленні.

З початком повномасштабного російського вторгнення на територію України засуджений здійснював спостереження за позиціями Збройних сил України під Донецьком, а потім воював на боці окупаційних військ в районі смт Верхньоторецьке, а також в районі смт Зайцеве Бахмутського району.

У березні 2023 року його затримали українські військовослужбовці під Мар’їнкою. Чоловіка засудили за державну зраду до 12 років позбавлення волі.

Бої в Донецькій області

Із самого початку вторгнення армія РФ почала наступ по всій лінії фронту Донецької області, місцями їй вдалося просунутися. Частину територій українським військам вдалося деокупувати.

Генштаб ЗСУ регулярно повідомляє, що найзапекліші бої відбуваються на Бахмутському та Мар'їнському напрямках. Українським військовим вдається стримувати натиск окупантів, на окремих ділянках ЗСУ реалізовують вдалі контратаки.