Пулеметчик "ДНР" воевал против ВСУ под Бахмутом. Его отправили в тюрьму за госизмену

"В феврале 2021 года ранее судимый мужчина добровольно вступил в ряды боевиков "ДНР". Он прошел обучение по стрельбе на полигоне в городе Енакиево и начал службу в должности пулеметчика с позывным "Яха", - говорится в сообщении.

С началом полномасштабного российского вторжения на территорию Украины осужденный осуществлял наблюдение за позициями Вооруженных сил Украины под Донецком, а затем воевал на стороне оккупационных войск в районе пгт Верхнеторецкое, а также в районе пгт Зайцево Бахмутского района.

В марте 2023 года его задержали украинские военнослужащие под Марьинкой. Мужчину приговорили за государственную измену к 12 годам лишения свободы.

Бои в Донецкой области

С самого начала вторжения армия РФ начала наступление по всей линии фронта Донецкой области, местами ей удалось продвинуться. Часть территорий украинским войскам удалось деоккупировать.

Генштаб ВСУ регулярно сообщает, что самые ожесточенные бои происходят на Бахмутском и Марьинском направлениях. Украинским военным удается сдерживать натиск оккупантов, на отдельных участках ВСУ реализовывают удачные контратаки.