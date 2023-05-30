Маляр про ситуацію на фронті: ворог не просувається, ЗСУ тримають околиці Бахмута

За добу окупанти не просунулись на жодному з напрямків, на яких вели наступ. Українські військові продовжують контролювати південно-західні околиці Бахмута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника міністра оборони Ганни Маляр.

Ситуація на півночі - на кордоні з Білоруссю

Ситуація стабільна. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Ситуація на кордоні з РФ

У прикордонних районах окупанти продовжують зберігати військову присутність та навіть здійснюють мінометні та артилерійські обстріли, завдають авіаційні удари.

Ситуація на півдні

Тут окупанти проводять оборонні дії.

Ситуація на сході

Російські війська все ще не полишають спроб повністю захопити Донецьку та Луганську області. Водночас ворог дещо знизив інтенсивність наступу, чого не можна сказати про інтенсивність артобстрілів та авіаційних ударів.

На трьох напрямках з шести - Лиманський, Авдіївський, Шахтарський - армія РФ не наступала, хоча на тому ж Куп'янському напрямку такі спроби були, але вони безуспішні.

На Мар’їнському напрямку протягом доби ЗСУ відбили 12 атак противника в районі самого міста.

Бахмутський напрямок

Противник наступальних дій наразі не проводить. Втім продовжує обстріли та завдає авіаційних ударів. Також на цьому напрямку триває заміна та перегрупування ворожих військ.

Бахмут

ЗСУ продовжують контролювати південно-західні околиці Бахмута. На півночі та півдні передмістя вже декілька днів просування не здійснюється, оскільки рух українських сил оборони призупинено для виконання інших військових задач.