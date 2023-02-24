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У Кулеби закликали ПАР не заохочувати агресію Росії спільними навчаннями

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Україна, П'ятниця 24 лютого 2023 15:32
У Кулеби закликали ПАР не заохочувати агресію Росії спільними навчаннями Фото: речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Україна занепокоєна проведенням в Південно-Африканській Республіці спільних військово-морських навчань із Російською Федерацією та Китаєм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка.

"Ми глибоко розчаровані, що в той час, коли міжнародна спільнота засуджує російську агресію, зокрема країни Африки, і посилює ізоляцію РФ задля припинення війни, південноафриканська влада переймає досвід російської воєнної машини. Верх цинізму полягає в тому, що маневри розпочинаються навколо 24 лютого – в день, коли рік тому Росія розв’язала війну, незнану в Європі з часів Другої світової війни", - йдеться в заяві.

Ніколенко повідомив, що у цих навчаннях бере участь російський фрегат, маркований символами "Z" та "V", під якими нині російська армія скоює воєнні злочини та злочини проти людяності в Україні. До того ж цей корабель несе ракети такого ж типу, які використовуються для вбивства цивільних громадян та знищення критичної інфраструктури в українських містах і селах.

"Закликаємо Південно-Африканську Республіку не заохочувати подальшу агресію Росії та її почуття безкарності, а також стати на захист основоположних принципів міжнародного права та Статуту ООН",- наголосив речник МЗС.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ПАР приєднається до навчань Росії та Китаю.

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