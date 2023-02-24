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У Кулебы призвали ЮАР не поощрять агрессию России совместными учениями

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Украина, Пятница 24 февраля 2023 15:32
У Кулебы призвали ЮАР не поощрять агрессию России совместными учениями Фото: представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Украина обеспокоена проведением в Южно-Африканской Республике совместных военно-морских учений с Российской Федерацией и Китаем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко.

"Мы глубоко разочарованы, что в то время, когда международное сообщество осуждает российскую агрессию, в частности страны Африки, и усиливает изоляцию РФ для прекращения войны, южноафриканские власти перенимают опыт российской военной машины. Верх цинизма состоит в том, что маневры начинаются вокруг 24 февраля в день, когда год назад Россия развязала войну, неизвестную в Европе со времен Второй мировой войны", - говорится в заявлении.

Николенко сообщил, что в этих учениях принимает участие российский фрегат, маркированный символами "Z" и "V", под которыми российская армия совершает военные преступления и преступления против человечности в Украине. К тому же, этот корабль несет ракеты такого же типа, которые используются для убийства гражданских граждан и уничтожения критической инфраструктуры в украинских городах и селах.

"Призываем Южно-Африканскую Республику не поощрять дальнейшую агрессию России и ее чувство безнаказанности, а также встать на защиту основополагающих принципов международного права и Устава ООН", - подчеркнул спикер МИД.

Напомним, ранее мы сообщали, что ЮАР присоединится к учениям России и Китая.

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