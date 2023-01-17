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У Кулеби розповіли про деталі візиту делегації МАГАТЕ до України

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Вівторок 17 січня 2023 16:25
У Кулеби розповіли про деталі візиту делегації МАГАТЕ до України Фото: Олег Ніколенко, речник МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Візит делегації МАГАТЕ до України має на меті розгортання діючих місій на українських АЕС задля посилення безпеки атомних електростанцій України на тлі масштабних атак РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар речника МЗС України Олега Ніколенка.

"16 січня розпочався візит делегації МАГАТЕ на чолі із генеральним директором Рафаелем Гроссі до України", - йдеться у повідомленні.

Ніколенко зазначає, що візит має на меті розгортання постійно діючих місій МАГАТЕ на українських АЕС задля посилення безпеки атомних електростанцій України на тлі масштабних атак РФ по об’єктах української критичної інфраструктури. МЗС України вітає розвиток взаємодії з МАГАТЕ задля зменшення ядерних і радіологічних загроз, викликаних злочинними діями Росії.

Ніколенко пояснив, що Україна закликає збільшити зусилля з метою імплементації вимог резолюцій Ради керуючих МАГАТЕ.

"Розраховуємо на подальші дієві та ефективні кроки держав-членів МАГАТЕ, а також генерального директора Гроссі, з метою протидії порушенню діючих норм ядерної та радіаційної безпеки з боку РФ, зокрема якнайшвидшої деокупації ЗАЕС", - додали в МЗС.

Нагадаємо, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) розширює свою місію в Україні для того, аби запобігти виникненню ядерної аварії під час війни Росії проти нашої держави.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) створило постійну місію на Південноукраїнській АЕС.

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