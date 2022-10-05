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У Кулеби назвали нікчемним указ Путіна про присвоєння Запорізькій АЕС

Фото: у Кулеби назвали нікчемним указ Путіна про присвоєння Запорізькій АЕС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Указ президента РФ Володимира Путіна про присвоєння Запорізькій АЕС є нікчемним. У відповідь на такі дії Кремля необхідно запровадити нові санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

У відомстві наголосили, що указ російського диктатора посилює загрози у сфері ядерної безпеки ЗАЕС.

"Пропонуємо Європейському Союзу, державам Групи Семи та іншим партнерам невідкладно розглянути запровадження санкцій проти російської державної корпорації "Росатом", афілійованих з нею компаній та інституцій, а також інших ключових факторів атомної енергетики Росії", - закликали до МЗС.

Там наголосили, що розраховують на чітку позицію Міжнародного агентства з атомної енергії.

У МЗС нагадали громадянам Росії, які мають намір виконувати злочинний указ, про присвоєння станції, що їм за це загрожує кримінальна відповідальність.

При цьому радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що Україна на тлі указу Путіна про ЗАЕС очікує від країн-союзників трьох ключових речей:

  1. Санкцій щодо Росатому.
  2. Зупинки будівництва всіх атомних об'єктів за участю Росії.
  3. Відмови від будь-яких партнерств з Росією в атомній промисловості.

Нагадаємо, у середу, 5 жовтня, Путін своїм указом доручив "передати Запорізьку АЕС під управління Росії".

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