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У Кулебы назвали ничтожным указ Путина о присвоении Запорожской АЭС

Фото: у Кулебы назвали ничтожным указ Путина о присвоении Запорожской АЭС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Указ президента РФ Владимира Путина о присвоении Запорожской АЭС является ничтожным. В ответ на такие действия Кремля необходимо ввести новые санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

В ведомстве подчеркнули, что указ российского диктатора усиливает угрозы в сфере ядерной безопасности ЗАЭС.

"Предлагаем Европейскому Союзу, государствам Группы Семи и другим партнерам безотлагательно рассмотреть введение санкций против российской государственной корпорации "Росатом", аффилированных с ней компаний и институций, а также других ключевых факторов атомной энергетики России", - призвали в МИД.

Там отметили, что рассчитывают на четкую позицию Международного агентства по атомной энергии.

В МИД напомнили гражданам России, которые собираются исполнять преступный указ, о присвоении станции, что им за это грозит криминальная ответственность.

При этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина на фоне указа Путина о ЗАЭС ожидает от стран-союзников трех ключевых вещей:

  1. Санкций в отношении Росатома.
  2. Остановки строительства всех атомных объектов с участием России.
  3. Отказа от каких-либо партнерств с Россией в атомной промышленности.

Напомним, в среду, 5 октября, Путин своим указом поручил "передать Запорожскую АЭС под управление России".

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Запорожская АЭСМЗСВойна России против Украины