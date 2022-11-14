Кулеба звернувся до Ради ЄС із закордонних справ: відомі деталі

Глава МЗС України Дмитро Кулеба виступив на засіданні Ради Євросоюзу із закордонних справ. У своїй промові він назвав спільні кроки, які ЄС та Україні необхідно зробити для того, щоб пережити зиму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кулебу у Twitter .

"Я виступив у Раді ЄС із закордонних справ, виклавши кроки, які Україна та ЄС мають зробити, щоб пережити цю військову зиму, та подякував партнерам за підтримку. Звільнення Херсона доводить, що Україна може перемогти. Ми повинні залишатися єдиними та принциповими для відновлення миру та безпеки в Європі", - написав голова українського дипломатичного відомства.

Нагадаємо, раніше Кулеба розповів, що Естонія вирішила передати нашій країні генератори.

Також ми писали, що Кулеба під час саміту АСЕАН провів зустріч із держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Сторони обговорили звільнення Херсона та майбутні постачання озброєння для ЗСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.