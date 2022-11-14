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Кулеба обратился к Совету ЕС по иностранным делам: известны детали

Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (twitter.com/DmytroKuleba)
Автор: Иван Носальский

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил на заседании Совета Евросоюза по иностранным делам. В своей речи он назвал совместные шаги, которые ЕС и Украине необходимо предпринять для того, чтобы пережить зиму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кулебу в Twitter.

"Я выступил в Совете ЕС по иностранным делам, изложив шаги, которые Украина и ЕС должны предпринять, чтобы пережить эту военную зиму, и поблагодарил партнеров за поддержку. Освобождение Херсона доказывает, что Украина может победить. Мы должны оставаться едиными и принципиальными для восстановления мира и безопасности в Европе", - написал глава украинского дипломатического ведомства.

Напомним, ранее Кулеба рассказал, что Эстония решила передать нашей стране генераторы.

Также мы писали, что Кулеба в ходе саммита АСЕАН провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Стороны обсудили освобождение Херсона и предстоящие поставки вооружения для ВСУ.

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