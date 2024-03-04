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Кулеба звернув увагу Польщі на дестабілізуючий імпорт зерна з Росії до ЄС

Понеділок 04 березня 2024 16:39
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Кулеба звернув увагу Польщі на дестабілізуючий імпорт зерна з Росії до ЄС Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з польським колегою Радославом Сікорським. Однією з тем обговорень став імпорт російського зерна на європейський ринок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу українського МЗС у Twitter.

Кулеба розповів, що подякував польському колезі за відстоювання дуже важливих рішень щодо України в Конгресі США.

Також міністри обговорили нещодавній спецсаміт у Парижі. Кулеба привітав початок дискусії про посилення підтримки України та наголосив на важливості вжиття рішучих заходів без зволікання.

За словами глави українського МЗС, він з польським колегою зосередився на способах збільшити доставку зброї в Україну. Особливу увагу слід приділити артилерійським боєприпасам та фронтовій протиповітряній обороні, щоб захистити військових від авіації та безпілотників.

Кулеба подякував Польщі за безперебійні постачання зброї та гуманітарної допомоги через кордон.

"Я також наголосив, що важливо приділяти більше уваги дестабілізуючому впливу імпорту російського зерна на європейський ринок", - додав міністр.

Що передувало

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про необхідність боротися з імпортом російського зерна на європейський ринок.

Він зазначив, що Євросоюз має запровадити комплексні санкції проти подібних постачань сільгосппродукції з Росії та Білорусі.

Також Туск уточнив, що хоче запропонувати польському Сейму проект резолюції із закликом до Єврокомісії щодо цього питання.

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