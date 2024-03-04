ua en ru
Пн, 04 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кулеба обратил внимание Польши на дестабилизирующий импорт зерна из России в ЕС

Понедельник 04 марта 2024 16:39
UA EN RU
Кулеба обратил внимание Польши на дестабилизирующий импорт зерна из России в ЕС Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с польским коллегой Радославом Сикорским. Одной из тем обсуждений стал импорт российского зерна на европейский рынок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского МИД в Twitter.

Кулеба рассказал, что поблагодарил польского коллегу за отстаивание важнейших решений по Украине в Конгрессе США.

Также министры обсудили недавний спецсаммит в Париже. Кулеба приветствовал начало дискуссии об усилении поддержки Украины и подчеркнул важность принятия решительных мер без промедления.

По словам главы украинского МИД, он с польским коллегой сосредоточился на способах увеличить доставку оружия в Украину. Особое внимание нужно уделить артиллерийским боеприпасам и фронтовой противовоздушной обороне, чтобы защитить военных от авиации и беспилотников.

Кулеба поблагодарил Польшу за бесперебойные поставки оружия и гуманитарной помощи через границу.

"Я также подчеркнул, что важно уделять больше внимания дестабилизирующему влиянию импорта российского зерна на европейский рынок", - добавил министр.

Что предшествовало

Напомним, ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о необходимости бороться с импортом российского зерна на европейский рынок.

Он отметил, что Евросоюз должен ввести комплексные санкции против подобных поставок сельхозпродукции из России и Беларуси.

Также Туск уточнил, что хочет предложить польскому Сейму проект резолюции с призывом к Еврокомиссии по данному вопросу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД Украины Российская Федерация Польша Дмитрий Кулеба МИД Польши
NEWS
"Болевая точка" Шольца. Как утечка из Бундесвера скажется на шансах Украины на Taurus
"Болевая точка" Шольца. Как утечка из Бундесвера скажется на шансах Украины на Taurus
DAILY
Денис Малюська: Коррупционеров можно совершенно спокойно отправлять воевать
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Денис Малюська: Коррупционеров можно совершенно спокойно отправлять воевать