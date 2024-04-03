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Кулеба зустрівся з Сійярто: очікує на конструктив у відносинах між Україною та Угорщиною

Фото: Кулеба та Сійярто провели зустріч у Брюсселі (twitter.com/DmytroKuleba)
Автор: Тетяна Степанова

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Брюсселі провів зустріч зі своїм угорським колегою Петером Сійярто. Обговорили кроки для покращення відносин між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) Дмитра Кулеби.

Кулеба зазначив, що переговори  з Сійярто були тривалими.

"Ми обоє погодилися, що за останні тижні було зроблено ряд кроків для подолання проблем у наших двосторонніх відносинах. У дусі цієї позитивної тенденції ми очікуємо більш конструктивних подій найближчими днями та тижнями", - написав український міністр.

Позиція Угорщини щодо війни в Україні

Варто зазначити, що прем'єр Угорщини Віктор Орбан займає відверто антиукраїнську позицію. Він часто робить заяви для дискредитації України.

Угорщина від початку повномасштабної війни не надала Україні військову допомогу, а також блокує санкції Європейського союзу проти Росії. Крім того, Будапешт продовжує вести торгівлю з РФ, а представники угорської влади відвідують Москву.

Також Угорщина регулярно створює перешкоди на шлях України до ЄС та НАТО, а також перешкоджала виділенню 50 млрд євро для нашої держави.

Також нагадаємо, що 29 січня глава МЗС Угорщини Петер Сійярто прибув до Ужгорода де зустрівся главою МЗС України Дмитром Кулебою та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком. Усі подробиці візиту угорського міністра в Ужгород та зустрічі представників двох країн - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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УгорщинаДмитро КулебаМЗС України