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Кулеба встретился с Сийярто: ожидает конструктива в отношениях между Украиной и Венгрией

Фото: Кулеба и Сийярто провели встречу в Брюсселе (twitter.com/DmytroKuleba)
Автор: Татьяна Степанова

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Брюсселе провел встречу со своим венгерским коллегой Петером Сийярто. Обсудили шаги по улучшению отношений между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) Дмитрия Кулебы.

Кулеба отметил, что переговоры с Сийярто были длительными.

"Мы оба согласились, что за последние недели был сделан ряд шагов для преодоления проблем в наших двусторонних отношениях. В духе этой положительной тенденции мы ожидаем более конструктивных событий в ближайшие дни и недели", - написал украинский министр.

Позиция Венгрии относительно войны в Украине

Следует отметить, что премьер Венгрии Виктор Орбан занимает откровенно антиукраинскую позицию. Он часто делает заявления по дискредитации Украины.

Венгрия с начала полномасштабной войны не предоставила Украине военную помощь, а также блокирует санкции Европейского союза против России. Кроме того, Будапешт продолжает торговать с РФ, а представители венгерских властей посещают Москву.

Также Венгрия регулярно создает препятствия на путь Украины в ЕС и НАТО, а также препятствовала выделению 50 млрд евро для нашего государства.

Также напомним, что 29 января глава МИД Венгрии Петер Сийярто прибыл в Ужгород, где встретился главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. Все подробности визита венгерского министра в Ужгород и встречи представителей двух стран - читайте в материале РБК-Украина.

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ВенгрияДмитрий КулебаМИД Украины