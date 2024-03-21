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Кулеба зустрівся з головою військового комітету НАТО: що обговорили

Четвер 21 березня 2024 13:46
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Кулеба зустрівся з головою військового комітету НАТО: що обговорили Фото: Дмитро Кулеба и Роб Бауер (mfa.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч з головою Військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером. Зокрема, вони обговорили очікування від Вашингтонського саміту НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС України.

Кулеба під час зустрічі відзначив важливу роль держав-членів НАТО у наданні Україні всебічної допомоги задля відбиття збройної агресії РФ. Він також наголосив на важливості продовження підтримки України, зокрема, надання Києву критично важливих видів озброєнь та військової техніки.

Співрозмовники обговорили перспективи забезпечення бойової підготовки українських військовослужбовців і тісної кооперації оборонних індустрій України та союзників.

Крім того, Кулеба закликав до нарощування підтримки України з боку НАТО, насамперед летальним озброєнням, повернення до практики тренувань в Україні, розгортання ремонтних баз в Україні.

Візит Бауера в Україну

21 березня голова військового комітету НАТО Роб Бауер прибув в Україну. Це його перший візит з початку війни.

Під час візиту він вже встиг виступити на Київському безпековому форумі. Зокрема, Бауер наголосив, що прапор Швеції не буде єдиним синьо-жовтим у штаб-квартирі Альянсу.

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НАТО Дмитро Кулеба Війна Росії проти України
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