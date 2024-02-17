Кулеба зустрівся з главою МЗС Китаю: про що говорили

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся із міністром закордонних справ КНР Ван І. Вони обговорили двосторонні відносини та необхідність встановлення справедливого та стійкого миру в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України.
Кулеба зустрівся з китайським колегою, щоб обговорити низку питань, зокрема:
Очільник МЗС України поінформував Ван Ї про бачення України майбутнього Саміту глобального миру у Швейцарії.
Під час перемовин міністри погодилися із необхідністю підтримувати українсько-китайські контакти на усіх рівнях і продовжувати діалог.
Нагадаємо, ми писали, що з даними західних ЗМІ, Україна хоче переконати Китай взяти участь у глобальному саміті миру.
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