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Україна хоче переконати Китай взяти участь в саміті миру, - Bloomberg

Мюнхен, Субота 17 лютого 2024 17:40
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Україна хоче переконати Китай взяти участь в саміті миру, - Bloomberg Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Україна хоче переконати Китай взяти участь у глобальному саміті миру. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прагне обговорити це з китайським колегою Ваном І на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними Bloomberg, Україна хоче, щоб глобальний саміт миру відбувся вже в березні 2024 року. Але дата, за словами джерел Bloomberg, скоріш за все зміститься на квітень або травень через проблеми з участю світових лідерів.

Прийняти саміт миру хоче Швейцарія. Її дипломати вже зв'язалися з колегами з Китаю та інших країн, щоб оцінити рівень їх інтересу. Поговорити про участь Китаю хоче і Кулеба зі своїм китайським колегою, але Ван І напередодні заявляв, що нинішні умови не підходять для проведення мирних переговорів.

Крім того, Китай разом з низкою інших країн хочуть, щоб участь в глобальному саміті миру взяла і Росія, але проти цього виступає Україна.

Зв'язки Китаю та Росії

Китай став тісніше підтримувати зв'язки з РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Зокрема, Пекін відмовився приєднатися до санкцій, введених США проти Кремля.

Пекін і Москва поділяють взаємний інтерес у тому, щоб кинути виклик домінуванню США у світовому порядку, адже їхні відносини з демократичними країнами стають дедалі напруженішими.

Нагадаємо, раніше постійний представник Китаю в ООН Чжан Цзюнь зробив антиукраїнську заяву в Радбезі ООН, закликавши США припинити постачання зброї в Україну.

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