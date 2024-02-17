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Кулеба встретился с главой МИД Китая: о чем говорили

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с министром иностранных дел КНР Ван И. Они обсудили двусторонние отношения и необходимость установления справедливого и устойчивого мира в Украине.

Кулеба встретился с китайским коллегой, чтобы обсудить ряд вопросов, в частности:

  • двусторонние отношения,
  • торговлю;
  • необходимость установления справедливого и устойчивого мира в Украине.

Глава МИД Украины проинформировал Ван И о видении Украины будущего Саммита глобального мира в Швейцарии.

Во время переговоров министры согласились с необходимостью поддерживать украинско-китайские контакты на всех уровнях и продолжать диалог.

Напомним, мы писали, что по данным западных СМИ, Украина хочет убедить Китай принять участие в глобальном саммите мира.

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КитайДмитрий КулебаВойна России против Украины