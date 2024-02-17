Кулеба встретился с главой МИД Китая: о чем говорили

Кулеба встретился с китайским коллегой, чтобы обсудить ряд вопросов, в частности:

двусторонние отношения,

торговлю;

необходимость установления справедливого и устойчивого мира в Украине.

Глава МИД Украины проинформировал Ван И о видении Украины будущего Саммита глобального мира в Швейцарии.

Во время переговоров министры согласились с необходимостью поддерживать украинско-китайские контакты на всех уровнях и продолжать диалог.

Напомним, мы писали, что по данным западных СМИ, Украина хочет убедить Китай принять участие в глобальном саммите мира.

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