"Впевнені в перемозі України": Кулеба про зустріч з директором ISW

Міністр закордонних справ України провів зустріч з директором Інституту вивчення війни Кімберлі Каган.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку у Facebook.
"Завершую поїздку до Брюсселя, Гааги та Нью-Йорка. Мій організм остаточно збився з графіку часових поясів, всі дні змішалися в один довгий день і декілька коротких ночей. Було багато всього. Ви, напевно, бачили в новинах. Про одну зустріч розкажу окремо - з директоркою Інституту вивчення війни (ISW) Кімберлі Каган", - йдеться у повідомленні.
"Ми обмінялися думками, що ще і як можна зробити. Було приємно почути саме від Кімберлі, що ISW переконаний в перемозі України. Вдячний команді ISW за їхній внесок у нашу перемогу у війні за реальність", - пояснив Кулеба.
Міністр додав, що у цій війні у кожного з нас є своя роль. Він подякував всім хто воює на інформаційному фронті в Україні та за кордоном заради перемоги України.
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