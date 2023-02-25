"Впевнені в перемозі України": Кулеба про зустріч з директором ISW

"Завершую поїздку до Брюсселя, Гааги та Нью-Йорка. Мій організм остаточно збився з графіку часових поясів, всі дні змішалися в один довгий день і декілька коротких ночей. Було багато всього. Ви, напевно, бачили в новинах. Про одну зустріч розкажу окремо - з директоркою Інституту вивчення війни (ISW) Кімберлі Каган", - йдеться у повідомленні.

Кулеба зазначив, що це та сама організація з новинами від якої щоранку починаєте день. Вона вже рік панує в українських заголовках. За його словами, експерти ISW регулярно надають якісний аналіз бойових дій, прогнози їх розвитку, коментують, відповідають, оновлюють карту.

"Ми обмінялися думками, що ще і як можна зробити. Було приємно почути саме від Кімберлі, що ISW переконаний в перемозі України. Вдячний команді ISW за їхній внесок у нашу перемогу у війні за реальність", - пояснив Кулеба.

Міністр додав, що у цій війні у кожного з нас є своя роль. Він подякував всім хто воює на інформаційному фронті в Україні та за кордоном заради перемоги України.