Кулеба про зустріч з Ван І: я пояснив, що Україна не прогнеться ні під чиї ультиматуми

За словами Кулеби, він сказав своєму китайському колезі, що Україна ніколи не прогнеться на жодні ультиматуми щодо завершення війни.

"Україна не прогнулася під жодним ультиматумом Путіна, і Україна ніколи не прогнеться, якщо будь-хто у світі спробує говорити з нами мовою ультиматумів. Не такий президент Зеленський, не така держава Україна і не такий народ", - сказав він.

Крім того, глава МЗС додав, що Ван I погодився, що потрібна не ілюзія миру, а потрібен "справедливий та сталий мир".