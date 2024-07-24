Кулеба про зустріч з Ван І: я пояснив, що Україна не прогнеться ні під чиї ультиматуми

Україна ніколи не прогнеться на жодні ультиматуми щодо завершення війни. Водночас Китай згодний, що для закінчення війни Російської Федерації в Україні потрібно досягти "сталого миру", а не його ілюзії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.
За словами Кулеби, він сказав своєму китайському колезі, що Україна ніколи не прогнеться на жодні ультиматуми щодо завершення війни.
"Україна не прогнулася під жодним ультиматумом Путіна, і Україна ніколи не прогнеться, якщо будь-хто у світі спробує говорити з нами мовою ультиматумів. Не такий президент Зеленський, не така держава Україна і не такий народ", - сказав він.
Крім того, глава МЗС додав, що Ван I погодився, що потрібна не ілюзія миру, а потрібен "справедливий та сталий мир".
Нагадаємо, сьогодні Глава МЗС провів зустріч зі своїм китайським колегою, який нещодавно запросив Кулебу до Китаю.
Під час зустрічі міністри обговорили війну Росії проти України та двосторонні відносини між країнами.
Детальніше про візит Кулеби, а також про китайські мирні ініціативи та про те, чи варто розраховувати на те, що візит стане проривним, - у матеріалі РБК-Україна.
Зауважимо, що український президент Володимир Зеленський повідомив, що після переговорів Київ отримав чіткий сигнал, що Китай підтримує територіальну цілісність і суверенітет України.
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